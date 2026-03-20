900 هدف.. ميسي يكتب فصلاً جديداً في أسطورته الكروية

سجل ليونيل ميسي، أول من أمس، هدفه رقم 900 في مسيرته ليصبح ثاني لاعب ​في تاريخ كرة القدم الاحترافية للرجال يصل إلى هذا الرقم بعد كريستيانو رونالدو. وحقق النجم الأرجنتيني البالغ من العمر 38 عاماً، والفائز بكأس العالم، هذا الإنجاز بتسديدة بقدمه اليسرى في مباراة انتهت بتعادل إنتر ميامي 1-1 مع ناشفيل في كأس أبطال الكونكاكاف. وجاء الهدف رقم 900 بعد 21 عاماً من أول أهداف ميسي مع الفريق الأول لبرشلونة وهو في السابعة عشرة من عمره عام 2005.

ووصف مدرب إنتر ميامي خافيير ماسكيرانو، حصيلة ميسي التهديفية بأنها «جنونية». وقال «كنت محظوظاً بما يكفي لمشاهدة معظم أهدافه، بل الكثير منها عن قرب، أكثر منكم جميعاً، وهذا شرف كبير». وأضاف «الرقم الذي نتحدث عنه غير معقول، ولهذا السبب ليو لاعب فريد من ‌نوعه». وحقق ميسي، الفائز بالكرة الذهبية ثماني مرات، هذا الرقم في مباراته رقم ​1142 مع الأندية والمنتخب، أي ​أقل بنحو 100 مباراة من رونالدو، الذي احتاج إلى 1236 مباراة للوصول إلى 900 هدف في سبتمبر 2024. وارتفع رصيد رونالدو لاحقاً إلى 965 ​هدفاً، ويطمح للوصول إلى حاجز الألف قبل اعتزاله. وجاءت غالبية أهداف ميسي في مسيرته مع برشلونة، حيث سجل 672 هدفاً، وأضاف 32 هدفاً مع باريس سان جيرمان، و81 هدفاً مع إنتر ميامي، و115 هدفاً مع منتخب الأرجنتين المتوج بكأس العالم 2022.

وأظهر ميسي تاريخياً قدرته على الحسم في المباريات الكبرى، إذ سجل 175 هدفاً في مواجهات خروج المغلوب، بينها ‌35 هدفاً في النهائيات. كما يحتل المركز الثاني في قائمة هدافي دوري ​أبطال أوروبا برصيد 129 هدفاً، خلف رونالدو صاحب 140 هدفاً. وجاء هدف ميسي التاريخي في ليلة حملت مذاقاً حلواً ومراً لإنتر ميامي، الذي ودع البطولة بفارق الأهداف خارج أرضه ​بعد انتهاء الذهاب بالتعادل ‌السلبي.