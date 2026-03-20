يونايتد يسعى لضم جيمارايش رغم اهتمام ريال مدريد

دخل مانشستر يونايتد، المنافس في ‌الدوري ​الإنجليزي الممتاز، في مفاوضات متقدمة للتعاقد مع قائد نيوكاسل برونو جيمارايش، مقابل نحو 80 مليون يورو، لكن تجدد اهتمام ريال مدريد بضمه يهدد بتعقيد الصفقة المقترحة.

وفتح خروج نيوكاسل ⁠من دوري أبطال أوروبا بخسارة ثقيلة أمام برشلونة الباب أمام احتمالية رحيل لاعب الوسط البرازيلي، فيما يسعى مانشستر يونايتد للتعاقد مع اللاعب (28 ‌عاماً) ليحل محل كاسيميرو، الذي أعلن بالفعل عزمه الرحيل. وقالت المصادر إن الاهتمام المتبادل ‌قد يسهل التوصل إلى اتفاق. ‌ومع ذلك، فإن تحرك ريال مدريد المفاجئ لضم لاعب الوسط ​ربما يكون قد ‌غيّر المشهد ​بشكل كبير.