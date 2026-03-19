السنغال تطالب بتحقيق دولي في شبهات فساد «الكاف»

دعت الحكومة ​السنغالية، أمس، إلى إجراء تحقيق دولي في ما وصفته بأنه فساد مشتبه فيه داخل الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (الكاف)، ⁠وذلك بعد تجريد منتخبها الوطني من لقب في كأس الأمم الإفريقية 2025.

وقررت لجنة الاستئناف ‌في «الكاف»، أول من أمس، أن منتخب السنغال «انسحب» من المباراة النهائية التي أقيمت في يناير الماضي، بمغادرته للملعب لفترة ‌وجيزة للاحتجاج خلال ‌الوقت المحتسب بدل الضائع، ما حوّل انتصاره ​1-0 في ‌الوقت ​الإضافي لهزيمة 3-0 لمصلحة المغرب ⁠صاحب الأرض.

وفي بيان، أدانت الحكومة السنغالية قرار «الكاف» ووصفته بأنه «غير ​قانوني بشكل ⁠صارخ ⁠وظالم بشكل كبير».