المتأهلون الـ8.. ومواعيد المواجهات النارية في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا

أسفرت مباريات ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم عن تأهل فرق برشلونة وأتلتيكو مدريد وسبورتينغ لشبونة و أرسنال وباريس سان جيرمان وليفربول وريال مدريد وبايرن ميونيخ إلى الدور ربع النهائي.

وستنطلق مباريات الذهاب في السابع من إبريل المقبل، والإياب في 14 إبريل المقبل.

وتالياً المواجهات المنتظرة في دور الـ8:

برشلونة - أتلتيكو مدريد

سبورتينغ - أرسنال

باريس سان جيرمان - ليفربول

ريال مدريد - بايرن ميونيخ