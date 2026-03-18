السنغال تهدد بالانفصال عن الاتحاد الإفريقي

هاجم رئيس الاتحاد السنغالي لكرة القدم، أوغستين سنغور، الاتحاد الإفريقي لكرة القدم «الكاف»، بعد قرار انتزاع كأس أمم إفريقيا من السنغال ومنحه للمنتخب المغربي، مهدداً بالانفصال كروياً عن القارة السمراء في حال استمر القرار.

وقال سنغور إن «منظومة الكاف هي الأسوأ على مستوى العالم، في وقت يتقدم فيه العالم كرويا بينما تتأخر أفريقيا»، مشددا على أن بلاده لن تقبل التنازل عن حقوقها، مضيفا: «لن نسلم الكأس إلى المغرب، فقد حققنا المشروع، والعالم شاهد على ذلك».

وأوضح أن الاتحاد السنغالي ماضٍ في التصعيد القانوني: «سنصعد القضية إلى أعلى الجهات في كرة القدم، ولن نخشى أحدًا، حتى لو كلفنا ذلك الانفصال عن الاتحاد الإفريقي».

وتأتي هذه التصريحات بعد قرار لجنة الاستئناف في الاتحاد الأفريقي لكرة القدم إلغاء الحكم السابق لنهائي البطولة، واعتبار منتخب السنغال خاسرًا بنتيجة (3-0) أمام منتخب منتخب المغرب، بدعوى وجود خروقات إجرائية تتعلق بحق الاستماع، وهو ما أدى إلى منح اللقب للمنتخب المغربي.

وأثار القرار جدلًا واسعًا في الأوساط الرياضية الأفريقية، وسط اعتراض رسمي من الاتحاد السنغالي، الذي اعتبره «غير عادل وغير مسبوق»، ويمس بمصداقية المسابقات القارية.

ومن المنتظر أن يلجأ الاتحاد السنغالي إلى محكمة التحكيم الرياضي في لوزان للطعن على القرار، في خطوة قد تعيد فتح الملف قانونيًا، حيث ستنظر المحكمة في مدى سلامة تطبيق اللوائح والإجراءات، دون التطرق للجوانب الفنية للمباراة.