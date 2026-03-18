أول رد فعل "رسمي وقانوني" للسنغال بعد تجريدها كأس إفريقيا.. ومنحه للمغرب

أعلن الاتحاد السنغالي لكرة القدم عن أول رد فعل قانوني له ضد الاتحاد الإفريقي لكرة القدم «الكاف»، الذي قرر الثلاثاء، تجريد "أسود التيرانغا" لقب كأس أمم أفريقيا ومنحه للمنتخب المغربي على خلفية الأحداث التي رافقت المباراة النهائية بين المنتخبين.

وقال الاتحاد السنغالي في بيان صحافي رفضه لقرار لجنة الاستئناف، التي ألغت الحكم السابق واعتبرت منتخب السنغال خاسرًا بنتيجة (3-0) أمام المغرب، مانحة اللقب للمنتخب المغربي، بدعوى وجود خروقات إجرائية تتعلق بحق الاستماع.

ووصف الاتحاد السنغالي القرار بأنه "غير عادل وغير مسبوق"، مشيرا إلى أنه يسيء إلى سمعة الكرة الأفريقية ويعكس تجاوزا واضحا للإجراءات القانونية والرياضية.

وأكد البيان أن "الاتحاد سيتخذ جميع الخطوات اللازمة للدفاع عن حقوقه ومصالح كرة القدم السنغالية"، موضحا أنه "سيباشر إجراءات الطعن أمام محكمة التحكيم الرياضي (كاس) في لوزان في أقرب وقت ممكن".

ورغم أن القرار يُعد نهائيا داخل "الكاف"، فإنه يظل قابلًا للطعن أمام محكمة التحكيم الرياضي، وفقًا للإطار القانوني المنظم للنزاعات الرياضية الدولية.

ومن المنتظر، في حال تصعيد القضية إلى المحكمة، أن يتم النظر في مدى سلامة تطبيق اللوائح والإجراءات، ومدى تناسب العقوبات، دون التطرق إلى الجوانب الفنية للمباراة، إذ يقتصر دور المحكمة على الفصل في الإطار القانوني فقط.

وتبقى السيناريوهات المحتملة مفتوحة بين تثبيت القرار أو تعديله أو إلغائه، في حين تظل إعادة المباراة احتمالا ضعيفا، يرتبط بوجود خلل إجرائي جسيم.