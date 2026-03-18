القائمة الكاملة لأبطال كأس إفريقيا بعد سحب اللقب من السنغال ومنحه للمغرب

بات المنتخب المغربي بطلاً لكأس أمم إفريقيا للمرة الثانية في تاريخه بعدما قرر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم سحب لقب النسخة الأخيرة من السنغال ومنحها للمغرب المضيف على خلفية أحداث المباراة النهائية.

وفي ما يأتي سجل الفائزين بلقب كأس الأمم الإفريقية في كرة القدم منذ انطلاقها:

1957: مصر (السودان)

1959: مصر (مصر تحت مسمى الجمهورية العربية المتحدة)

1962: إثيوبيا (إثيوبيا)

1963: غانا (غانا)

1965: غانا (تونس)

1968: زائير - جمهورية الكونغو الديموقراطية حاليا (إثيوبيا)

1970: السودان (السودان)

1972: الكونغو برازافيل (الكاميرون)

1974: زائير (مصر)

1976: المغرب (إثيوبيا)

1978: غانا (غانا)

1980: نيجيريا (نيجيريا)

1982: غانا (ليبيا)

1984: الكاميرون (ساحل العاج)

1986: مصر (مصر)

1988: الكاميرون (المغرب)

1990: الجزائر (الجزائر)

1992: ساحل العاج (السنغال)

1994: نيجيريا (تونس)

1996: جنوب إفريقيا (جنوب إفريقيا)

1998 مصر (بوركينا فاسو)

2000: الكاميرون (غانا ونيجيريا)

2002: الكاميرون (مالي)

2004: تونس (تونس)

2006: مصر (مصر)

2008: مصر (غانا)

2010: مصر (أنغولا)

2012: زامبيا (الغابون وغينيا الاستوائية)

2013: نيجيريا (جنوب إفريقيا)

2015: ساحل العاج (غينيا الاستوائية)

2017: الكاميرون (الغابون)

2019: الجزائر (مصر)

2021 (مطلع 2022): السنغال (الكاميرون)

2023: (مطلع 2024) ساحل العاج (ساحل العاج)

2025: (مطلع 2026) المغرب (المغرب)

الأكثر تتويجاً

مصر (7 ألقاب)

الكاميرون (5)

غانا (4)

نيجيريا، ساحل العاج (3)

الجزائر وجمهورية الكونغو الديموقراطية والمغرب (2)

