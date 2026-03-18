نيمار حزين بعد تجاهله في قائمة منتخب البرازيل

ذكرت وسائل إعلام برازيلية أن المهاجم نيمار أعرب عن حزنه لعدم استدعائه من قبل المنتخب البرازيلي لكرة القدم، لخوض مباراتين وديتين في وقت لاحق من هذا الشهر، استعداداً للمشاركة في كأس العالم.

ونقلت تصريحات لنيمار (34 عاماً) قال فيها: «لا يمكنك تجاهل ذلك ببساطة. بالطبع أنا غاضب وحزين لعدم استدعائي». وأضاف: «لكن التركيز يبقى على كل يوم، كل حصة تدريبية، مباراة بمباراة، سنحقق هدفنا. مازال يتبقى استدعاء واحد، والحلم مازال قائماً». ولم يقم المدير الفني لمنتخب البرازيل كارلو أنشيلوتي باستدعاء أغلى لاعب في العالم في قائمة الفريق التي ستخوض مباراتين وديتين في الولايات المتحدة مع فرنسا وكرواتيا يومَي 26 و31 مارس.