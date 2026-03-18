تجريد السنغال من لقب كأس الأمم الإفريقية.. ومنحه للمغرب

أصدرت لجنة الاستئناف التابعة للاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف) الثلاثاء قراراً تاريخياً يقضي باعتبار المنتخب السنغالي خاسراً للمباراة النهائية لبطولة كأس الأمم الأفريقية 2025 بالمغرب بنتيجة صفر/ 3 لصالح المنتخب المغربي، وذلك استناداً إلى المادة 84 من لوائح البطولة.

وبحسب الموقع الرسمي لكاف، جاء قرار اللجنة بعد قبول الاستئناف المقدم من الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم شكلاً وموضوعاً، وإلغاء قرار اللجنة التأديبية السابق.

وأكدت لجنة الاستئناف أن سلوك المنتخب السنغالي يقع ضمن نطاق المخالفات المنصوص عليها في المادتين 82 و84 من لوائح كأس الأمم الأفريقية، مما أدى لفرض عقوبة الانسحاب واعتبار الفوز لصالح المغرب.

وفي سياق متصل، قررت اللجنة قبول استئناف اللاعب المغربي إسماعيل صيباري جزئياً، حيث تم تعديل عقوبته إلى الإيقاف لمباراتين رسميتين، مع وقف تنفيذ إحداهما، كما تم إلغاء الغرامة المالية التي كانت مفروضة عليه بقيمة 100 ألف دولار.

كما شملت القرارات تخفيض الغرامة المالية المفروضة على الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم والمتعلقة بحادثة جامعي الكرات لتصبح 50 ألف دولار، وتخفيض غرامة حادثة استخدام المشجعين لأقلام الليزر إلى عشرة ألاف دولار.