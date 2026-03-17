لابورتا رئيساً لنادي برشلونة حتى 2031

أُعيد انتخاب جوان لابورتا رئيساً لنادي برشلونة، متغلباً على فيكتور فونت، ليظل على رأس العملاق الكاتالوني متصدر الدوري الإسباني لكرة القدم حتى عام 2031.

وسيستعيد لابورتا (63 عاماً) الذي كان قد فاز أيضاً على فونت في انتخابات 2021، منصبه في يوليو بعد استقالته قبل أسابيع قليلة كجزء من العملية الانتخابية.

وشارك نحو 42% من أعضاء برشلونة في التصويت، أي ما يعادل 48 ألفاً و480 صوتاً. وحقق لابورتا فوزاً كبيراً بنسبة 68.18%، مقابل 29.78% لفونت.

وقال لابورتا: «لن يوقفنا أحد. سنشهد في السنوات المقبلة أوقاتاً مثيرة».