رأي الأسطورة روني في أصغر هداف بتاريخ الدوري الإنجليزي

رأى المهاجم الدولي الإنجليزي السابق واين روني أنه يجب التعامل بصبر مع اليافع ماكس دومان الذي بات السبت، في فوز فريقه أرسنال المتصدر على إيفرتون 2-0، أصغر هداف في تاريخ الدوري الممتاز لكرة القدم.

وبات دومان عن 16 عاما و73 يوما أصغر هداف بتسجيله الهدف الثاني لأرسنال، متفوقا على جيمس فوغان الذي كان يبلغ 16 عاما و270 يوما حين سجل لإيفرتون في مرمى كريستال بالاس في 10 أبريل 2005.

ويعرف روني أكثر من غيره معنى الضغط على لاعب بهذا العمر، إذ برز إلى الواجهة قبل خمسة أيام من عيد ميلاده السابع عشر عندما سجّل لإيفرتون في المواجهة نفسها عام 2002.

ويستعد دومان للخضوع لامتحانات الشهادة العامة للتعليم الثانوي في وقت لاحق هذا العام.

وقال روني في برنامجه الخاص عبر شبكة "بي بي سي" إنه "بالنسبة لي، كان كل شيء يدور حول كرة القدم على حساب التعليم. لا أعرف ما هي حالته. إذا كانت الأولوية للتعليم، فلا أعتقد أننا سنراه كثيرا خلال الشهرين المقبلين".

وتابع نجم إيفرتون ومانشستر يونايتد السابق: "أنا متأكد أن (المدرب الإسباني لأرسنال) ميكل (أرتيتا) استدعى والديه وعائلته وتحدث معهم عما يعنيه تعليمه بالنسبة له. وأتخيل، خصوصا الآن، أنه لن يتواجد كثيرا (مع الفريق) بالقدر الذي يرغبه...".

ورأى أن عليه "تجاوز هذه الامتحانات، فهناك سنوات طويلة أمامه"، مضيفا "يا لها من فرصة بالنسبة له أن يكون ضمن الفريق. قد يصبح بطلا للدوري الممتاز بينما لا يزال يُنهي دراسته".

وأبدى روني حماسه حيال موهبة دومان، قائلا "لديه هالة وثقة بالنفس.. يبدو، من المباريات التي شاهدتها، أنه لا يسمح للضغط بأن يؤثر عليه لأنه يحصل على الكرة ويحتفظ بها، ويجبر المدافعين على مواجهته ويحاول مراوغتهم. لذلك، يبدو بالتأكيد أنه يملك قدرا كبيرا من الثقة".

وأضاف "إنها لحظة مهمة في حياته ومسيرته، وهي بلا شك تجربة مررت بها عندما كنت في السادسة عشرة، وستبقى هذه اللحظة راسخة في ذاكرته طوال حياته. بالتالي، عندما يبرز لدينا شاب في السادسة عشرة بهذه الطريقة، فمن الواضح أنه يملك الكثير من الموهبة، وكل ما نأمله هو أن يتمكن من تحقيق كامل إمكاناته".

وختم "دعوه يستمتع ويعبّر عن نفسه".