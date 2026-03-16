إسبانيا تستبدل مباراة الأرجنتين بمواجهة أوروبية.. وتكشف مصير لقاء مصر

تخوض إسبانيا بطلة أوروبا مباراة دولية ضد صربيا في 27 مارس الحالي، لتعوض بذلك مواجهة الـ"فيناليسيما" ضد الأرجنتين بطلة كوبا أميركا والتي كانت مقررة في قطر قبل إلغائها بسبب الأوضاع في الشرق الأوسط.

وستقام المباراة على ملعب "لا سيراميكا" الخاص بفياريال خلال النافذة الدولية المقبلة (23 حتى 31 مارس)، وفق ما أعلن الاتحاد الإسباني لكرة القدم.

وألغيت مباراة الـ"فيناليسيما" بين بطلتي أوروبا وأميركا الجنوبية بعد فشل التوصل إلى اتفاق بشأن المكان البديل لإقامتها.

وأعلن الاتحاد الأوروبي للعبة (ويفا) الأحد إلغاء المباراة بسبب الحرب المستمرة في الشرق الأوسط، موضحا أنه "لم يكن من الممكن التوصل إلى اتفاق مع الأرجنتين بشأن موعد بديل"، فيما أعلنت اللجنة المحلية المنظمة إلغاء المباريات الودية الست التي كانت مقررة في الدوحة بين 26 و31 الشهر المقبل.

وأشار (ويفا) إلى أنه اقترح حلين، الأول أن تُقام مباراة "فيناليسيما" على ملعب سانتياغو برنابيو في مدريد، والثاني ان تقام المواجهة وفق قاعدة الذهاب والإياب، الأولى في مدريد في 27 مارس والثانية في بوينوس آيرس في وقت لاحق قبل كأس أوروبا 2028 وكوبا أميركا، لكن اقتراحه لم يلق قبولا أيضا.

كذلك، اقترح ويفا إقامة مباراة واحدة عل ملعب محايد في اوروبا في 27 او 30 مارس، لكن الاتحاد الأرجنتيني قال إنه لم يعد قادرا على اللعب في الموعد المحدد سابقا وأنه يستطيع اللعب فقط في 31 من الشهر نفسه.

وأضاف (ويفا): "وبناء على ذلك، وبكل أسف بالنسبة لويفا، تم إلغاء النسخة الحالية من مباراة فيناليسيما".

وكان مقرراً أن تقام مباراة "فيناليسيما" على ملعب لوسيل الذي استضاف نهائي كأس العالم 2022 حين توجت الأرجنتين باللقب على حساب فرنسا.

بدورها، أعلنت اللجنة المحلية المنظّمة في بيان اتخاذ قرار إلغاء مهرجان قطر لكرة القدم "في ظل استمرار اضطرابات المجال الجوي وقيود السفر التي ما تزال تؤثر على قدرة العديد من المشجعين واللاعبين والمسؤولين على التنقل".

ونتيجة ذلك، ألغيت المباراة الثانية التي كانت مقررة لإسبانيا في قطر ضد مصر، ما ترك أبطال أوروبا من دون مباراة ودية ثانية في هذه النافذة الدولية الاستعدادية لمونديال 2026.