تغريم تشلسي أكثر من 14 مليون دولار ومنعه من التعاقدات

فُرض على تشلسي غرامة قدرها 10.75 مليون جنيه إسترليني (14.27 مليون دولار) وعوقب بمنعه من إجراء تعاقدات لمدة عام واحد مع وقف التنفيذ، بسبب مخالفات لقواعد الدوري الإنجليزي لكرة القدم، وفق ما أُعلن الإثنين.

كما عوقب النادي اللندني بحظره فوريا من ضم اللاعبين إلى أكاديميته لمدة تسعة أشهر، بحسب ما أفادت رابطة الدوري الممتاز.

وترتبط العقوبات بالمعلومات التي قدمها الكونسورتيوم الأميركي، المالك الجديد للنادي بقيادة رجل الأعمال تود بويلي، بعد استحواذه على تشلسي من الملياردير الروسي رومان أبراموفيتش عام 2022.

وخلصت رابطة الدوري الممتاز إلى أن الفترة الممتدة بين 2011 و2018 شهدت مدفوعات غير معلنة من أطراف ثالثة مرتبطة بتشلسي، وُجهت إلى لاعبين ووكلاء غير مسجلين وغيرهم.

لكن الرابطة أوضحت أن إدراج هذه المدفوعات في البيانات المالية التاريخية للنادي لم يكن سيؤدي إلى خرق قواعد الاستدامة والربحية.

وأشار المسؤولون إلى أن "الإبلاغ الاستباقي لتشلسي، اعترافاته بالمخالفة والتعاون الاستثنائي" شكلوا عوامل مخفّفة عند تحديد مستوى العقوبات المفروضة على النادي اللندني.

كما وُجهت إلى تشلسي أيضا اتهامات من الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم تشمل 74 مخالفة مزعومة للوائح الهيئة الكروية، مرتبطة أيضا بالمعلومات التي قدمها الملاك الجدد.