أنشيلوتي: من المؤسف أن هذا اللاعب لا يملك جواز برازيلي!

أغدق مدرب ريال مدريد سابقاً والمنتخب البرازيلي حالياً، الإيطالي كارلو أنشيلوتي المديح في لاعب النادي الملكي، الأوروغوياني فيدي فالفيردي بعد أدائه اللافت أمام مانشستر سيتي الثلاثاء الماضي والفوز العريض 3-0، مؤكداً أنه لم يتفاجأ بما قدمه اللاعب خلال المباراة، وتكفله بتسجيل "هاتريك".

وقال أنشيلوتي، لصحيفة "ماركا" الإسبانية حول ما إذا كان أداء فالفيردي قد فاجأه: "لم يفاجئني، فبسببه أنقذت رخصتي التدريبية"، في إشارة إلى الدور الكبير الذي يلعبه النجم الأوروغوياني مع الفريق.

وأضاف المدرب الإيطالي المخضرم أن الأهداف الثلاثة التي سجلها كانت مذهلة، كاشفاً أنه أرسل له رسالة بعد المباراة قال فيها مازحاً: "من المؤسف أنك لا تملك جواز سفر برازيلي".

وعن تشكيلته المثالية من اللاعبين البرازيليين الذين دربهم، قال أنشيلوتي: "نعم في حراسة المرمى يمكنني وضع ديدا وكافو في اليمين وميليتاو أو تياجو سيلفا كقلبي دفاع ومارسيلو في اليسار وفي الوسط كاسيميرو وكاكا... وبالتأكيد سأنسى أحدا، وفي اليمين رودريجو أو في أي مركز يريده وفي اليسار فينيسيوس وفي الهجوم لدي شكوك كثيرة فهناك رونالدو وريفالدو ورونالدينيو.. هناك الكثيرون".

وحول صعوبة إعداد القائمة النهائية للمونديال قال: "إعداد القائمة ليس سهلا لوجود خيارات كثيرة خاصة في الهجوم بينما الخيارات أقل قليلا في خط الوسط أو الأظهرة لكن هناك إمكانية لاختيار اللاعبين جيدا للمباريات الودية المقبلة وكأس العالم".