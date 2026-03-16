إقالة مدرب بسبب رسائل غير لائقة للاعبات

أعلن اتحاد كرة القدم في لوكسمبورغ إقالة مدرب المنتخب الوطني النسوي، دانييل سانتوس، على خلفية إرسال رسائل غير لائقة لعدد من لاعبات الفريق.

وأوضح الاتحاد، في بيان رسمي، أن تصرفات المدرب البالغ من العمر 44 عاماً تتعارض مع القيم الأخلاقية ومبادئ الاحترام التي يلتزم بها الاتحاد في جميع أنشطته.

وأكد اتحاد لوكسمبورغ لكرة القدم أنه تحرك بسرعة لحماية اللاعبات والحفاظ على بيئة رياضية آمنة، مشيراً إلى أن فقدان الثقة الواضح من جانب اللاعبات جعل استمرار العلاقة مع المدرب أمراً غير ممكن، ما استدعى إنهاء التعاقد معه فوراً.

وشدد على التزامه بتوفير بيئة رياضية آمنة ومحترمة لجميع اللاعبات وأفراد المجتمع الرياضي، مؤكداً عدم التسامح مع أي سلوك يمس كرامة الأفراد، مع الاستمرار في تقديم الدعم الكامل للاعبات المتضررات.

وكان سانتوس قد تولى تدريب المنتخب النسوي منذ عام 2020، كما شغل سابقاً عدة مناصب تدريبية في منتخبات الفئات السنية في لوكسمبورغ.