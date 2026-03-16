لابورتا رئيساً لنادي برشلونة حتى 2031

احتفظ خوان لابورتا بمنصب رئيس نادي برشلونة الإسباني، بعدما حسم الانتخابات الرئاسية للنادي متفوقا على منافسه رجل الأعمال الكتالوني فيكتور فونت، ليواصل قيادة النادي الكتالوني حتى عام 2031.

وحصل لابورتا على 68% من أصوات أعضاء النادي، مقابل 30% لمنافسه فونت، في انتخابات شارك فيها أكثر من 48 ألف عضو من أعضاء النادي المخولين بالتصويت.

وبهذه النتيجة، يبدأ لابورتا ولاية جديدة مدتها خمس سنوات، لتكون الرابعة في تاريخه كرئيس للنادي، بعد فترات سابقة تولى خلالها قيادة برشلونة بين عامي 2003 و2010، ثم عاد إلى المنصب مجددا في 2021 في مرحلة صعبة مالياً للنادي.