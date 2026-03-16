رسالة غوارديولا للاعبي مانشستر سيتي.. "ردّوا على ريال مدريد أو عودوا إلى منازلكم"!

طالب مدرب مانشستر سيتي الإنجليزي، الإسباني بيب غوارديولا لاعبيه بالرد على الهزيمة أمام ريال مدريد 0-3 ذهاباً في سانتياغو برنابيو، وذلك عندما يتواجه الفريقان مجدداً على استاد الاتحاد في إياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم الثلاثاء (الساعة 12:00 بتوقيت الإمارات).

ويبدو غوارديولا متفائلا بإمكانية قلب الطاولة على النادي الملكي الذي استخدمه الكاتالوني كمثل للعودة من بعيد.

وقال بعد التعادل المخيب في الدوري متوجها إلى لاعبيه "إذا كانوا لا يؤمنون، فهذه مشكلة. إنهم بالغون. يتقاضون رواتب جيدة. إذا لم يؤمنوا بذلك (العودة من بعيد) في دوري الأبطال، فليعودوا إلى منازلهم، فليبقوا في البيت. علينا أن نحاول. ماذا سنخسر؟".

وتابع "هل لم يسبق في التاريخ أن عاد ريال مدريد؟ لا أعرف كم مباراة.. 50 مباراة في دوري الأبطال، لم يسبق أن عادوا من تأخر 0-3؟ النتيجة صعبة بالطبع لكن علينا أن نحاول، احتراماً للناس، للمشجعين، ولعملنا، أليس كذلك؟".