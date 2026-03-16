مانشستر سيتي وريال مدريد.. موعد المباراة وموقف مبابي من المشاركة

يحتاج مانشستر سيتي الإنكليزي إلى معجزة عندما يستضيف ريال مدريد الإسباني الثلاثاء (الساعة 12:00 مساء بتوقيت الإمارات) في إياب الدور ثمن النهائي لدوري أبطال أوروبا في كرة القدم.

على استاد الاتحاد، سيحاول سيتي تعويض خسارته ذهابا أمام حامل الرقم القياسي بعدد الألقاب (15) بثلاثية نظيفة سجلها الأوروغوياني فيديريكو فالفيردي في الشوط الأول.

ولا يبدو فريق المدرب الإسباني بيب غوارديولا في وضع فني ومعنوي جيد، إذ، وبعد السقوط الكبير في مدريد، تعثر في الدوري الممتاز على أرض وست هام 1-1 ما سمح لأرسنال بالابتعاد عنه في الصدارة بفارق تسع نقاط.

وباتت هذه القمة من كلاسيكيات المسابقة الأوروبية الأم، إذ تواجها 11 مرة منذ موسم 2020، و15 مرة في المجمل منذ مواجهتهما الأولى في دور المجموعات لموسم 2013.

وقد حقق ريال الأسبوع الماضي الفوز السادس في 16 مواجهة مع سيتي مقابل خمس هزائم ومثلها تعادلات، وثأر لسقوطه أمام رجال غوارديولا 1-2 في مدريد في الجولة السادسة من دور المجموعة الموحدة في 10 ديسمبر الماضي.

وحقق ريال الانتصار الكبير رغم غياب تسعة لاعبين أساسيين بسبب الإصابة أبرزهم هدافه الفرنسي كيليان مبابي والإنجليزي جود بيلينغهام والبرازيلي رودريغو.

ومن المتوقع أن يعود مبابي إلى تشكيلة الفريق لكن من المرجح ألا يبدأ المباراة أساسيا بعدما شارك الفرنسي، الغائب منذ أواخر فبراير بسبب التواء في الركبة اليسرى، في التمارين الجماعية الأحد.

وأعلن المدرب ألفارو أربيلوا السبت مشاركة مبابي الذي ظهر في صور ومقاطع فيديو عدة نشرها النادي، في الحصة التدريبية بشكل طبيعي للمرة الأولى منذ غيابه عن مواجهة بنفيكا البرتغالي في الملحق المؤهل إلى ثمن نهائي دوري الأبطال في 25 فبراير.