غولر: علاقة لاعبي ريال مدريد مع أربيلوا قوية.. ومشاركة الشباب مهمة

خطف نجم ريال مدريد، التركي أردا غولر، الأضواء العالمية، بعد تسجيله هدفاً عابراً للقارات من قبل منتصف الملعب، مستغلاً تقدم حارس مرمى إلتشي خلال المباراة التي جمعتهما أول من أمس في الجولة 28 من الدوري الإسباني لكرة القدم، وانتهت بفوز النادي الملكي 4-1. وبهذا الفوز رفع ريال مدريد رصيده إلى 66 نقطة في المركز الثاني، خلف برشلونة في جدول الترتيب.

وقال غولر في تصريحات للموقع الرسمي للنادي: «أنا سعيد للغاية بهذا الهدف. لمحت حارس المرمى متقدماً عن مرماه، فقررت التسديد، والحمد لله كانت تسديدة ناجحة وجميلة».

وأضاف: «كنا نشعر ببعض الإرهاق، لكننا كنا ندرك أهمية تحقيق الفوز في هذه المباراة».

وتابع: «مشاركة اللاعبين الشباب كانت مهمة للغاية، وقد ساعد ذلك الفريق على تقديم مباراة جيدة، وتحقيق فوز واضح».

وعن علاقته بالمدرب ألفارو أربيلوا، قال: «علاقتنا قوية مع المدرب، ونحن ندعمه دائماً في مختلف الظروف، وبعد تسجيل الهدف ذهبت للاحتفال معه ومع جميع أفراد الفريق».

وأوضح غولر أن المدرب يطلب منه أدواراً مختلفة داخل الملعب بحسب مركزه، قائلاً: «عندما ألعب في مركزي الأساسي يطلب مني المشاركة في بناء الهجمات، وعندما أتقدم في الملعب يطلب مني التحرك بين الخطوط والعودة للمساندة، وأنا أبذل قصارى جهدي دائماً».

واختتم حديثه عن المواجهة المرتقبة أمام مانشستر سيتي في إياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا، قائلاً: «علينا أن نقدم أفضل ما لدينا منذ البداية، وأن نسعى لتحقيق الفوز وتسجيل المزيد من الأهداف».

