غوارديولا: إهدار الفرص المحققة أضرّ مانشستر سيتي

أكد المدير الفني لفريق مانشستر سيتي الإنجليزي لكرة القدم، بيب غوارديولا، أن إضاعة الفرص المحققة أضر فريقه بشكل كبير هذا الموسم.

ويعتقد المدرب أن مانشستر صنع فرصاً كافية للفوز بالعديد من المباريات التي انتهت بالتعادل، لكنه يرى أن وجود عدد كبير من اللاعبين الجدد هذا الموسم قد يكون أحد أسباب تراجع المعدل التهديفي لفريقه.

ورغم سيطرة مانشستر سيتي المطلقة أمام ويستهام، سجل الفريق هدفاً واحداً فقط من أصل 24 تسديدة في المباراة التي انتهت بالتعادل 1-1.

وقال غوارديولا في تصريحات نشرها الموقع الرسمي للنادي: «كرة القدم لا يمكن التنبؤ بها. لقد سنحت لهم فرصة واحدة، وسجلوا منها هدفاً، وهذا حدث لنا في الماضي. دائماً ما نكون الفريق الأكثر سيطرة في العديد من الجوانب، لكننا لم نتمكن من تسجيل ثلاثة أو أربعة أهداف».

وأضاف: «أتذكر مباراة سندرلاند في الأول من يناير، لعبنا بشكل رائع، وصنعنا فرصاً، وكذلك ضد تشيلسي وبرايتون، واليوم تكرر الأمر. أنا لا أتحدث عن مباراة أرسنال خارج ملعبنا حيث استحقوا الفوز، ولا عن مباراة مانشستر يونايتد عندما كانوا أفضل منا بكثير، لكن في المباريات الأخرى كنا الأفضل بمراحل».

وأكمل: «لدينا الكثير من اللاعبين الجدد، وربما هذا هو السبب في عدم استقرار أدائنا طوال الـ90 دقيقة؛ لدينا تقلبات صعوداً وهبوطاً. مباراة نوتنغهام تلخص حالنا قليلاً؛ في الدقيقة الأخيرة سدد سافينيو الكرة والمرمى خال من حارسه، ومع ذلك لم تسكن الشباك». وتابع: «تكرر هذا كثيراً، لم نسجل أهدفاً كافية، وأنا أتقبل ذلك. يمكن للمنافسين التسجيل، لكننا كنا دائماً قادرين على تسجيل الكثير؛ هذا الموسم لم يحدث ذلك».

. وجود عدد كبير من اللاعبين الجدد، قد يكون أحد أسباب تراجع المعدل التهديفي للفريق.