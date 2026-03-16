حكم يعترف بعدم استحقاق لويس دياز للطرد

شهدت مباراة باير ليفركوزن وضيفه بايرن ميونيخ التي أقيمت أول من أمس، ضمن منافسات الجولة الـ26 من الدوري الألماني، الكثير من اللقطات المثيرة للجدل، منها إشهار الحكم كريستيان دينغرت البطاقة الصفراء الثانية للكولومبي لويس دياز، ليخرج مطروداً.

وانتهت المباراة بالتعادل 1-1، وقرر دينغرت طرد لويس دياز، مهاجم بايرن ميونيخ، ظناً منه أنه تعمّد السقوط في إحدى الكرات بالشوط الثاني.

وقال دينغرت في تصريحات لقناة «سكاي سبورتس ألمانيا»: «حينما حدثت تلك اللقطة، فإن ما كان في ذهني هو أنه تعمد السقوط، هذا ما اعتقدته، لم ألاحظ وجود الاحتكاك مع قدمه بتلك السرعة». وأضاف: «الآن بعد أن شاهدت تلك اللقطة أقول إنها ليست ضربة جزاء، وهذا واضح للغاية، لكن البطاقة الصفراء الثانية كانت قاسية للغاية، وبعد رؤية اللقطات الآن، فإنني لن أتخذ هذا القرار مجدداً».