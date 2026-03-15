الاتحاد الأوروبي لكرة القدم يعلن إلغاء "الفيناليسما" في قطر

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم عن إلغاء مباراة "الفيناليسما" التي كانت مقررة بين منتخبَي إسبانيا والأرجنتين خلال فترة التوقف الدولي لشهر مارس، على استاد لوسيل في قطر يوم 27 مارس، وذلك نتيجة الظروف الإقليمية الراهنة في المنطقة.

وكانت هناك محاولات لإعادة جدولة المباراة أو نقلها إلى ملعب محايد، لكن المباحثات بين الاتحاد الأوروبي لكرة القدم والجهات المنظمة في قطر لم تُفضِ إلى أي اتفاق، ما دفع إلى تأكيد إلغاء اللقاء نهائياً.

وتجمع مباراة "الفيناليسما" بين بطل كأس الأمم الأوروبية 2024 منتخب إسبانيا وبطل كوبا أمريكا 2024 منتخب الأرجنتين، وكانت تمثل حدثاً بارزاً في أجندة المباريات الدولية، لكن الوضع السياسي والأمني في المنطقة حال دون إقامتها كما كان مخططاً.

وأكد منظمو البطولة أن سلامة اللاعبين والجماهير والوفود المشاركة كانت العامل الأساسي وراء القرار، مشيرين إلى أن الظروف الراهنة تتطلب اتخاذ كافة التدابير لضمان عدم تعرض أي طرف لأي مخاطر.

ويأتي هذا الإلغاء في وقت تتزايد فيه المخاوف على الأحداث الرياضية الدولية في المنطقة نتيجة النزاعات والتوترات الجارية، ما يضع الاتحاد الأوروبي لكرة القدم أمام تحديات تتعلق بضمان استمرارية مثل هذه البطولات بشكل آمن.