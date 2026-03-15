سر مبابي قبل قمة ريال مدريد ومانشستر سيتي.. الكل يترقب

ذكرت صحيفة "آس" الإسبانية أن المهاجم الفرنسي كيليان مبابي سيُرافق بعثة ريال مدريد المتجهة إلى مدينة مانشستر، الاثنين، استعداداً لمواجهة مانشستر سيتي، الثلاثاء المقبل (الساعة 12 مساء بتوقيت الإمارات)، على ملعب "الاتحاد"، في إياب الدور ثمن النهائي من دوري أبطال أوروبا.

وقالت الصحيفة إن مبابي لن يكتفي بمرافقة الفريق، بل يصر على أن يكون متاحاً للمشاركة أمام فريق المدرب بيب غوارديولا، أو على الأقل أن يضع نفسه تحت تصرف الجهاز الفني بقيادة ألفارو أربيلوا، في حال احتاجه الفريق خلال المباراة.

وكان النجم الفرنسي قد غاب عن مباراة الذهاب التي أقيمت الأسبوع الماضي وانتهت بفوز ريال مدريد بثلاثة أهداف دون رد، وذلك بسبب إصابة في الركبة.

وشددت الصحيفة على أن مبابي يدرك حجم التحدي الذي ينتظر فريقه في مواجهة الإياب، لذلك لا يرغب في الابتعاد عن الفريق في هذه المرحلة الحاسمة، ويأمل في التواجد إلى جانب زملائه ودعمهم من أجل تحقيق هدف التأهل إلى الدور ربع النهائي من دوري أبطال أوروبا.