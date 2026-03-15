منتخب العراق يتراجع عن طلب تأجيل مباراة «ملحق المونديال» ويتوجه إلى المكسيك بطائرة خاصة

أعلن المنتخب الوطني العراقي لكرة القدم أنه لم يعد يسعى لتأجيل مباراة الملحق المؤهلة لكأس العالم المقررة أواخر مارس الجاري، وسيغادر إلى المكسيك في نهاية الأسبوع على متن طائرة خاصة لخوض المباراة.

وأعلن عدنان درجال رئيس الاتحاد العراقي لكرة القدم هذا الأمر مساء أمس السبت في بيان على «إنستغرام».

ومن المقرر أن يلتقي المنتخب العراقي مع الفائز من بوليفيا وسورينام يوم 31 مارس الجاري في مونتيري، لحجز مقعد واحد من ستة مقاعد متبقية لبطولة كأس العالم التي تقام في الفترة من 11 يونيو إلى 19 يوليو في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

وقال درجال إن التنفيذ «يسير بكامل السرعة»، وأضاف:«لدينا هدف واحد، التأهل إلى كأس العالم. تركيزنا... منصب على توفير الظروف المناسبة للاعبين ليتمكنوا من التركيز على هذه المباراة وتحقيق حلم جماهير العراق».

وشارك المنتخب العراقي مرة واحدة في كأس العالم وكان ذلك في المكسيك في 1986.

وقال عدنان درجال إنه لا شيء رسمي بشأن انسحاب إيران من البطولة حتى الآن، وأن التركيز يجب أن يكون على مباراة العراق في 31 مارس المقبل كما هو مقرر، دون الالتفات إلى التكهنات حول احتمال دخول العراق مكان إيران في كأس العالم.