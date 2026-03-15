أول فوز في مسيرته.. أنتونيلي بطل سباق الصين للفورمولا 1

احتفل ​كيمي أنتونيلي اليوم الأحد، بالفوز الأول في مسيرته في بطولة العالم لسباقات فورمولا 1 للسيارات بعد ⁠أن انطلق أولا وتقدم على زميله ومتصدر البطولة جورج راسل ليمنحا مرسيدس المركزين ‌الأول والثاني في سباق جائزة الصين الكبرى.

وأصبح السائق الإيطالي (19 ‌عاما) ثاني أصغر فائز ‌بسباق في تاريخ هذه الرياضة ‌بعد بطل ‌العالم أربع مرات ماكس فرستابن الذي ​حقق فوزه الأول ‌مع ​فريق رد بول في ⁠2016 وهو في سن 18 عاما.

واحتل لويس هاميلتون، ​بطل ⁠العالم ⁠سبع مرات، سائق فيراري المركز الثالث بفارق كبير ليعتلي ⁠منصة التتويج للمرة الأولى منذ انضمامه للفريق العام الماضي بينما جاء زميله شارل لوكلير رابعا بعد منافسة حامية ‌بين الاثنين.

وأخفق كل من بطل العالم ​لاندو نوريس وزميله في فريق مكلارين أوسكار بيستري في الانطلاق بسبب مشاكل في سياراتيهما.