إسبانيا تنافس المغرب على نجم ريال مدريد

تحرك الاتحاد الإسباني لكرة القدم من أجل الحفاظ على لاعب وسط ريال مدريد الشاب تياغو بيتارش، في ظل محاولات من الجانب المغربي لإقناعه بتمثيل منتخب أسود الأطلس خلال الفترة المقبلة.

وكان مدرب ريال مدريد ألفارو أربيلوا قد قرر مؤخراً تصعيد بيتارش لدعم خط الوسط في الفريق الأول، مستفيداً من الأزمة الكبيرة التي يعانيها الفريق بسبب الإصابات المتلاحقة، إضافة إلى اقتناعه بقدرات اللاعب الفنية وإمكاناته التي لفتت الانتباه داخل النادي الملكي.

وذكرت تقارير صحفية إسبانية أن بيتارش دخل ضمن القائمة المبدئية لمنتخب إسبانيا تحت 21 عاماً استعداداً لفترة التوقف الدولي خلال شهر مارس الجاري، في خطوة تعكس رغبة الاتحاد الإسباني في تأمين مستقبل اللاعب دولياً.

ويأتي ذلك في وقت يواصل فيه الاتحاد المغربي محاولاته لإقناع اللاعب بحمل قميص المنتخب المغربي، مستنداً إلى أصوله العائلية، إذ تعود جذور عائلته إلى مدينة الحسيمة في المغرب.

ورغم تلك المساعي، تشير التقارير إلى أن اللاعب يميل إلى تمثيل منتخب إسبانيا، وهو الموقف ذاته الذي اتخذه من قبل نجم برشلونة الشاب لامين يامال عندما اختار اللعب للمنتخب الإسباني بدلاً من المنتخب المغربي.

وشارك بيتارش مع ريال مدريد خلال الموسم الحالي في خمس مباريات، بواقع مواجهتين في الدوري الإسباني وثلاث مباريات في دوري أبطال أوروبا، ليبدأ في تسجيل حضوره مع الفريق الأول تدريجياً.