تأجيل سباق قطر للدارجات النارية بسبب الأوضاع في الشرق الأوسط

أعلنت بطولة العالم للدراجات النارية اليوم الأحد ‌تأجيل ​سباق جائزة قطر الكبرى الذي كان من المقرر إقامته الشهر المقبل بسبب الأوضاع في الشرق الأوسط.

وكان من المقرر أن تستضيف حلبة لوسيل الدولية الجولة الرابعة من بطولة 2026 في الفترة من 10 إلى 12 أبريل، لكن المنظمين ذكروا أنها تأجلت إلى الثامن من نوفمبر .

وجاء في البيان "تؤكد بطولة العالم للدراجات النارية أن ​سباق جائزة قطر ‌الكبرى، الذي ​كان مقررا في أبريل، تأجل إلى الثامن من نوفمبر بسبب الوضع الجيوسياسي القائم في الشرق الأوسط".

وأضاف "بعد دراسة دقيقة ​وتحليل شامل للجدول الزمني، تم اختيار الموعد الجديد لضمان الحد الأدنى من التأثير على جدول سباقات بطولة العالم للدراجات النارية".

كما أثرت الأوضاع في الشرق الأوسط على سباقات فورمولا 1 إذ أعلنت البطولة أمس إلغاء سباقي البحرين والسعودية اللذين كانا ​مقرران في أبريل.