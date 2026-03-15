إلغاء سباقي البحرين والسعودية في أبريل بسبب الأوضاع في الشرق الأوسط

أعلنت الفورمولا وان والاتحاد الدولي للسيارات اليوم، في بيان، أنه بعد إجراء تقييمات دقيقة للأوضاع الراهنة في منطقة الشرق الأوسط، تقرر عدم إقامة سباقي جائزة البحرين الكبرى وجائزة المملكة العربية السعودية الكبرى ضمن بطولة العالم لسباقات السيارات في شهر أبريل المقبل.

وأوضح البيان أن عدة بدائل طُرحت للنظر فيها، إلا أنه تقرر في نهاية المطاف عدم إدراج أي سباقات بديلة خلال شهر أبريل. كما تقرر أيضًا عدم إقامة الجولات المقررة خلال الفترة نفسها من بطولات الفورمولا 2 والفورمولا 3 وأكاديمية الفورمولا 1 في مواعيدها المحددة.

وأشار البيان إلى أن القرار اتُخذ بالتشاور الكامل مع الاتحاد الدولي للسيارات ومع الجهات المنظمة المحلية للسباقات.

وقال رئيس بطولة العالم لسباقات السيارات والرئيس التنفيذي لها ستيفانو دومينيكالي: «رغم أن هذا القرار كان صعبًا، فإنه للأسف القرار الصحيح في هذه المرحلة بالنظر إلى الوضع الحالي في الشرق الأوسط. وأود أن أغتنم هذه الفرصة لأتقدم بالشكر إلى الاتحاد الدولي للسيارات وإلى شركائنا المنظمين المميزين على دعمهم وتفهمهم الكامل، خاصة أنهم كانوا يتطلعون إلى استضافة السباقات بالحماس والطاقة المعتادين. ونتطلع إلى العودة إليهم في أقرب وقت تسمح فيه الظروف بذلك».

من جانبه، قال رئيس الاتحاد الدولي للسيارات محمد بن سليم: «سيظل الاتحاد الدولي للسيارات يضع سلامة ورفاهية مجتمع رياضة السيارات في المقام الأول، وسنواصل العمل مع جميع الشركاء لمتابعة التطورات واتخاذ القرارات المناسبة في ضوء الظروف القائمة».