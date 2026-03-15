مدرب الجيش المغربي: سنذهب إلى القاهرة من أجل الفوز على بيراميدز

عبّر مدرب الجيش الملكي المغربي، البرتغالي ألكسندر سانتوس، عن فخره بأداء لاعبيه رغم التعادل (1-1) أمام بيراميدز المصري، في المباراة التي جمعتهما بالملعب الأولمبي بالرباط في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وقال سانتوس في مؤتمر صحافي بعد اللقاء، إنه فخور بما قدمه الفريق، وبالأسلوب الذي لعب به أمام أحد أبرز أندية المسابقة، مشيراً إلى أن حضور الجماهير كان من الممكن أن يصنع الفارق.

وأضاف: «أنا متأكد أنه لو كان معنا اللاعب رقم 12، أي الجماهير، لكنا خرجنا فائزين. للأسف انتهت المباراة بالتعادل، والهدف الذي استقبلناه قد يلعب ضدنا في مجموع المباراتين وفقاً للوائح الاتحاد الإفريقي».

وأكد المدرب البرتغالي أن تركيزه ينصبّ حالياً على الجانب المعنوي، وتحفيز اللاعبين، موضحاً أن الفريق قدم ما يكفي لتحقيق الفوز، لكنه يدرك في الوقت ذاته أن اللاعبين قد يشعرون بالإحباط بسبب النتيجة.

وتابع: «هذه هي كرة القدم، فالنتيجة لا تعكس دائماً الأداء الذي قدمته المجموعة. الآن سنذهب إلى القاهرة من أجل الفوز والتأهل».

من جانبه، أبدى مدرب نادي بيراميدز، الكرواتي كرونوسلاف يورشيتش، رضاه عن نتيجة التعادل.

وقال إن فريقه حاول اللعب بأسلوبه المعتاد، مع العمل على تقليص استحواذ المنافس على الكرة اعتماداً على ما تابعه من مبارياته السابقة.

وأشار يورشيتش إلى أن فريقه ارتكب خطأ واحداً استغله الجيش الملكي لتسجيل هدف التقدم، لكنه أشاد بردة فعل لاعبيه بعد ذلك، معتبراً أن الأداء الذي قدمه الفريق والنتيجة المحققة أمران يدعوان للرضا.