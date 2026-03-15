أنتونيلي أصغر المنطلقين من المركز الأول في «الفورمولا 1»
أصبح الإيطالي الشاب كيمي أنتونيلي أصغر سائق في تاريخ بطولة العالم لسباقات فورمولا 1 للسيارات يحصل على مركز أول المنطلقين في سباق كامل، بعد أن سجل أسرع زمن في التجارب التأهيلية لسباق جائزة الصين الكبرى مع فريق مرسيدس أمس، ليكون أصغر المنطلقين في تاريخ البطولة التي ستقام اليوم.
وأنهى الإيطالي (19 عاماً) التجارب التأهيلية متفوقاً بفارق 0.222 ثانية على زميله في الفريق جورج راسل متصدر البطولة، الذي ضمن انطلاق مرسيدس من الصف الأول، بعد أن واجه مشكلة في سيارته في وقت سابق. وجاء لويس هاميلتون سائق فيراري في المركز الثالث.
