أنتونيلي أصغر المنطلقين من المركز الأول في «الفورمولا 1»

أصبح الإيطالي الشاب كيمي أنتونيلي أصغر سائق في تاريخ بطولة العالم لسباقات فورمولا 1 للسيارات يحصل على مركز أول ‌المنطلقين في سباق كامل، بعد أن ‌سجل أسرع زمن في ‌التجارب التأهيلية ‌لسباق جائزة الصين ‌الكبرى مع فريق مرسيدس ​أمس، ليكون أصغر المنطلقين في تاريخ البطولة التي ستقام اليوم.

وأنهى ​الإيطالي (19 عاماً) التجارب التأهيلية متفوقاً بفارق 0.222 ثانية ​على زميله في الفريق جورج راسل متصدر البطولة، الذي ضمن انطلاق مرسيدس من الصف الأول، بعد أن واجه مشكلة ‌في سيارته في وقت سابق. ​وجاء لويس هاميلتون سائق فيراري في المركز الثالث.