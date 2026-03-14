غافي يعود إلى برشلونة بعد غياب أكثر من ستة أشهر

سيعود لاعب وسط برشلونة الشاب غافي، الغائب منذ أكثر من ستة أشهر، إلى الملاعب أمام إشبيلية الأحد في الدوري الإسباني لكرة القدم، بحسب ما أعلن مدربه الألماني هانزي فليك السبت.

وحصل غافي (21 عاما) الذي تعرّض لإصابة خطيرة في الركبة في أغسطس 2025، على الضوء الأخضر الطبي، وسيكون ضمن قائمة الفريق الكاتالوني لهذه المواجهة.

وقال فليك في مؤتمر صحافي «سيكون غافي متاحا الأحد، وأنا سعيد جدا بذلك. قد يتمكن من لعب بضع دقائق. من الجيد استعادته، ويمكن رؤية التزامه وحيويته في التدريبات».

وأضاف المدرب الألماني «أنا أقدّر كثيرا رغبته في اللعب وبذل كل ما لديه من أجل هذا النادي وهذه المجموعة. عودته خبر رائع، لكن يجب أيضا أن نعتني به ونمضي خطوة بخطوة».

وقد يساهم إصرار غافي وروحه القتالية، وهو الذي غاب أيضا عن معظم موسم 2023-2024 بسبب إصابة أخرى في الركبة، في دعم برشلونة خلال المراحل الحاسمة المتبقية من الموسم لتحقيق أهدافه.

ويتصدر برشلونة ترتيب الليغا التي يحمل لقبها بفارق أربع نقاط عن ريال مدريد الذي يواجه إلتشي السبت، كما يستعد لاستضافة نيوكاسل الإنجليزي الأربعاء في إياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا (1-1 ذهابا).