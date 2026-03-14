لاعب سابق يكشف دور ألعاب الفيديو في فشله مع ريال مدريد

سرد اللاعب البرازيلي السابق زي روبرتو قصة كانت سبب فشله في تجربته مع ريال مدريد.

وكان زي روبرتو قد انضم إلى ريال مدريد عام 1997 في بداية مسيرته، بعد أشهر من تصعيده للفريق الأول بنادي بورتوغيزا البرازيلي، لكن التجربة لم تستمر طويلاً، ورحل في العام التالي إلى بايرن ميونخ.

زي روبرتو، الذي لعب حتى عمر 43 عاماً، ظهر في برنامج برازيلي ليستعرض مسيرته الطويلة، واعترف زي روبرتو بأن إدمانه على ألعاب الفيديو كان له دور كبير في تراجع مستواه.

وأشار زي روبرتو في تصريحاته لصحيفة "آس" الإسبانية إلى أنه عندما وصل إلى ريال مدريد في سن 22 عاماً لم يكن مستعدا نفسياً أو تكتيكياً، وشعر بالصدمة من أجواء الفريق والاحترافية العالية.

وذكر النجم البرازيلي السابق أن عدم إتقانه للغة الإسبانية أو الإنجليزية زاد من صعوبة اندماجه.

وأوضح زي روبرتو أن شراءه جاهز "بلايستيشن" وإدمانه لعبة "Crash Bandicoot" جعله يسهر حتى الفجر، ويأكل بشكل سيئ، وينام قليلاً، مما أدى إلى زيادة وزنه وتراجع أدائه.

وأضاف: "هذه المرحلة كانت نقطة تحول في حياتي، حيث قررت لاحقاً التخلص من أي مشتتات والتركيز على اللياقة والتغذية والاحترافية".

وواصل: "هذا التغيير ساعدني على العودة إلى البرازيل في أفضل حالاتي، ثم اللعب مجدداً مع بايرن ميونيخ حتى سن 35، وهو ما كان أساساً طوال مسيرتي".

وفي ختام تصريحاته، أكد زي روبرتو أنه تعامل مع جسده كـ"آلة تحتاج صيانة يومية"، وهو ما سمح له بالاستمرار حتى اعتزاله مع بالميراس عام 2017.

جدير بالذكر أن زي روبرتو ينقل خبراته عبر المحاضرات والحوارات، مشدداً على أهمية الانضباط والتركيز للاعبين الشباب في مواجهة المشتتات الحديثة مثل وسائل التواصل الاجتماعي.