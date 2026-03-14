راسل الأسرع في التجارب الحرة لجائزة الصين الكبرى

سجل سائق مرسيدس البريطاني، جورج راسل، أسرع زمن أمام زميله الإيطالي كيمي أنتونيلي، أمس، في الحصة الوحيدة للتجارب الحرة في جائزة الصين الكبرى، الجولة الثانية من بطولة العالم للفورمولا واحد، في شنغهاي.

وفرض راسل، الفائز بالسباق الافتتاحي في أستراليا الأحد الماضي، هيمنته على التجارب دون أي منافسة، إذ سجّل أسرع زمن على الإطارات المتوسطة في الجزء الأول من الحصة، ثم وضع الإطارات اللينة قبل 12 دقيقة من النهاية، وحقق زمناً قدره 1:32.741 دقيقة، متقدماً بـ0.120 ثانية على أنتونيلي.

وجاء سائق مرسيدس البريطاني لاندو نوريس، بطل العالم الموسم الماضي، ثالثاً بفارق 0.555 ثانية عن راسل، تلاه زميله في الفريق، الأسترالي أوسكار بياستري.

وحلّ في المرتبتين الخامسة والسادسة سائقا فيراري شارل لوكلير من موناكو والبريطاني لويس هاميلتون على التوالي.

وجاء سائق هاس البريطاني أوليفر بيرمان سابعاً، فيما اكتفى سائق ريد بول، الهولندي ماكس فيرستابن، بطل العالم أربع مرات، بالمركز الثامن بفارق كبير بلغ 1.8 ثانية عن راسل.