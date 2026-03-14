أرماند يحطّم الرقم العالمي للقفز بالزانة للمرة الـ 15

حطّم أسطورة القفز بالزانة، السويدي أرماند دوبلانتيس، الرقم القياسي العالمي، للمرة الـ15 في مسيرته، بعدما سجل 6.31 م في أول محاولة له بين جماهيره في أوبسالا، أول من أمس.

ويواصل ابن الـ26 عاماً، الفائز بذهبيتين أولمبيتين وأربعة ألقاب عالمية، هوايته في تحطيم الرقم القياسي العالمي منذ أن تفوق على رقم الفرنسي رونو لافيلني بتحقيقه 6.17 م عام 2020. وكان الرقم القياسي الأخير لدوبلانتيس 6.30 م حققه حين أحرز اللقب العالمي في مونديال طوكيو خلال سبتمبر الماضي.

ولم يخسر السويدي أي لقاء منذ نحو ثلاثة أعوام، لكنها المرة الأولى التي يحطم فيها الرقم القياسي العالمي خلال اللقاء الذي يحمل اسم «موندو كلاسيك» في أوبسالا.

وأمام جمهور وقف مصفقاً له، قام دوبلانتيس بجولة شرفية ملفوفاً بالعلم السويدي، بعدما حقق انتصاره المتتالي الـ38، في سلسلة بدأت منذ صيف 2003.

وقال بعد تسجيله الرقم الجديد، موجهاً حديثه إلى الجمهور «هذا بيتي. هذا بيتنا. هكذا هي الأمور. وأنتم تعرفون أنه في كل مرة أكون فيها على المضمار، أمثّلكم. وأقوم بذلك بكل فخر».