هازارد يختار أفضل لاعب زامله في مسيرته الكروية

كشف لاعب ريال مدريد السابق النجم البلجيكي إيدن هازارد، عن أصعب وأقوى لاعب شاركه الملعب خلال مسيرته الكروية الحافلة، مؤكدًا أن الفرنسي كريم بنزيمة كان الأكثر تأثيرا بين جميع النجوم الذين لعب إلى جانبهم.

وخاض هازارد مسيرة مميزة مع أندية ليل وتشيلسي وريال مدريد، إضافة إلى مشاركاته مع المنتخب البلجيكي، حيث زامل عددا كبيرا من نجوم كرة القدم العالمية. ورغم ذلك، أوضح أن بنزيمة، المتوج بجائزة الكرة الذهبية عام 2022، ترك الانطباع الأقوى لديه خلال الفترة التي جمعتهما في ريال مدريد.

وفي تصريحات لصحيفة "ليكيب" الفرنسية، قال هازارد إنه لعب إلى جانب العديد من اللاعبين الكبار مثل لوكا مودريتش، الحائز على الكرة الذهبية، إلى جانب فرانك لامبارد وديدييه دروغبا وصامويل إيتو خلال فترته في تشيلسي.

وأضاف هازارد أنه إذا اضطر لاختيار لاعب واحد فقط، فسيكون كريم بنزيمة، مشيرا إلى أنه كان محظوظا باللعب إلى جانبه في ريال مدريد، واصفا إياه باللاعب المذهل داخل الملعب وخارجه، سواء في المباريات أو التدريبات، مؤكدًا أنه كان دائما يراه فنانا حقيقيا في كرة القدم.

يذكر أن كريم بنزيمة، البالغ من العمر 38 عاما، انضم إلى صفوف نادي الهلال خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية في صفقة انتقال حر قادما من الاتحاد السعودي.