أربيلوا يكشف موقف مبابي من المشاركة في قمة ريال مدريد ومانشستر سيتي

قال مدرب ريال مدريد الاسباني ألفارو أربيلوا الجمعة إنه "واثق" من مشاركة مهاجمه الدولي الفرنسي كيليان مبابي، المصاب في ركبته اليسرى، أمام مضيفه مانشستر سيتي الانجليزي الثلاثاء في إياب ثمن نهائي مسابقة دوري أبطال أوروبا في كرة القدم.

وقال أربيلوا في مؤتمر صحافي عشية استضافة إلتشي في المرحلة الثامنة والعشرين من الدوري الاسباني: "إنه يتحسن يوما بعد يوم. لن يكون معنا غدا، لكنني واثق من أنه سيكون ضمن قائمة السفر إلى مانشستر".

وبغياب مبابي وعدد من الركائز الأساسية، اكتسح ريال مدريد مانشستر سيتي 3-0 الأربعاء في ذهاب ثمن النهائي، بفضل ثلاثية قائده لاعب الوسط الدولي الأوروغوياني فيديريكو فالفيردي.

ويعاني مبابي منذ أواخر ديسمبر الماضي من التواء في الركبة اليسرى، وكان اضطر الى الانسحاب من مباراة إياب الملحق المؤهل الى ثمن النهائي امام بنفيكا البرتغالي في 25 فبراير بعد شعوره بآلام، ولم يلعب منذ ذلك الحين.

ويُعتبر مبابي هذا الموسم عنصرا أساسيا في ريال مدريد الذي يعاني أحيانا في صناعة اللعب، إذ يتصدر قائمة هدافيه برصيد 38 هدفا في 33 مباراة.

ومع اقتراب مونديال 2026 بأقل من ثلاثة أشهر، من المرجح أن يعود قائد المنتخب الفرنسي إلى تشكيلة "الزرق" خلال النافذة الدولية المقبلة (23-30 مارس) التي سيخوض خلالها رجال المدرب ديدييه ديشان مباراتين وديتين ضد البرازيل وكولومبيا.