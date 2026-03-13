جناح برازيلي من طراز "بطل العالم" في طريقه إلى برشلونة

ذكرت صحيفة "موندو ديبورتيفو" أن إدارة برشلونة بدأت بالفعل التحرك مبكراً لرسم ملامح خطتها في سوق الانتقالات الصيفية المقبلة، مع التركيز على إبرام صفقات قادرة على تعزيز قوة الفريق قبل انطلاق الموسم الجديد.

وقالت الصحيفة إن النادي الكتالوني يضع لاعب تشيلسي الجناح البرتغالي بيدرو نيتو، ضمن قائمة اهتماماته لتدعيم الخط الهجومي خلال الفترة المقبلة.

ويأتي تحرك برشلونة في ظل النتائج الإيجابية التي يحققها الفريق هذا الموسم، إذ يتصدر حالياً جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 67 نقطة، متقدماً بفارق أربع نقاط عن غريمه التقليدي ريال مدريد صاحب المركز الثاني.

وعلى الصعيد القاري، يواصل برشلونة مشواره في منافسات دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا، بعدما تعادل في مباراة الذهاب أمام نيوكاسل يونايتد بنتيجة (1-1) في اللقاء الذي أقيم على ملعب سانت جيمس بارك.