ترامب: على منتخب إيران عدم المشاركة في كأس العالم حرصاً على حياتهم وسلامتهم

قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب الخميس إن على منتخب إيران عدم المشاركة في كأس العالم الصيف المقبل في أميركا الشمالية، وذلك بعد أيام فقط من إبلاغه رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) بأنّ الإيرانيين سيكونون "مرحبا بهم" رغم الحرب الدائرة في الشرق الأوسط.

وقال ترامب عبر منصته تروث سوشال "منتخب إيران لكرة القدم مُرحّب به في كأس العالم، لكنّي لا أعتقد حقا أنّ من المناسب أن يكون هناك، حرصا على حياتهم وسلامتهم".

ولم يوضح الرئيس الأميركي في رسالته المقتضبة ما هي الأخطار التي تهدّد المنتخب الإيراني الذي من المقرر أن يخوض مبارياته في دور المجموعات في غرب البلاد، حيث توجد جالية إيرانية كبيرة وقديمة منذ الثورة الإسلامية، وغالباً ما تُعتبر مؤيدة للنظام الملكي الذي أطيح به عام 1979.

ويأتي موقف ترامب غداة تأكيد رئيس فيفا جاني إنفانتينو أن الرئيس الأميركي تعهد له، خلال لقاء بينهما مساء الثلاثاء، باستقبال المنتخب الإيراني في كأس العالم المقررة في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

وكتب إنفانتينو في حسابه على "إنستغرام" وفي أول تعليق له منذ اندلاع الحرب "خلال محادثاتنا، جدد الرئيس ترامب تأكيده أن الفريق الإيراني مُرحب به بالتأكيد للمشاركة في البطولة في الولايات المتحدة".

وأكد البيت الأبيض الأربعاء التصريحات التي أدلى بها ترامب أمام إنفانتينو.

وتحوم الشكوك حول مشاركة منتخب إيران في كأس العالم بسبب الأحداث الدائرة في الشرق الأوسط.

ويُفترض أن يخوض المنتخب الإيراني الذي أوقعته القرعة في المجموعة السابعة، مبارياته الثلاث في الدور الأول أمام بلجيكا ومصر ونيوزيلندا على الأراضي الأميركية (مباراتان في لوس أنجليس وواحدة في سياتل)، بينما من المفترض أن يكون مقره خلال البطولة في توسان (أريزونا).

وفي حال انسحاب إيران، ستكون المرة الأولى التي يحصل فيها هذا الأمر منذ انسحاب فرنسا والهند من نهائيات عام 1950 في البرازيل.

من جهته، ردّ المنتخب الإيراني لكرة القدم على تحذير الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بضرورة استبعاد الولايات المتحدة من المشاركة في نهائيات كأس العالم المقبلة هذا الصيف.

وأعلن منتخب إيران في بيان تم نشره على مواقع التواصل الاجتماعي، أنه لا يمكن لأحد استبعاده من مونديال 2026، الذي تستضيفه الولايات المتحدة والمكسيك وكندا، وذلك في ظل حالة الغموض التي سادت مؤخرًا بشأن مشاركة الفريق في البطولة.

وطالبت إيران بضرورة استبعاد الولايات المتحدة من المونديال المقبل بدلا من ذلك.