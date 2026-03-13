وكيل ديمبيلي يجتمع بمدير مانشستر سيتي في مدريد

كشفت صحيفة "سبورت" الإسبانية عن اجتماع سري جرى في العاصمة الإسبانية مدريد، جمع بين موسى سيسوكو، وكيل أعمال النجم الفرنسي عثمان ديمبيلي، وهوغو فيانا، المدير الرياضي لنادي مانشستر سيتي الإنجليزي.

وأوضحت الصحيفة أن هذا التحرك من جانب "السيتيزنز" يأتي بعد الهزيمة القاسية التي تلقاها الفريق أمام ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا، حيث يسعى النادي الإنجليزي لتدعيم صفوفه بصفقات كبرى.

وأشارت "سبورت" إلى أن الاجتماع تناول ملفات عدة لاعبين يدير سيسوكو أعمالهم، وعلى رأسهم ديمبيلي وزميله في باريس سان جيرمان ديزيري دويه، بالإضافة إلى الموهبة الصاعدة إيلي جونيور كروبي.

وبحسب المصدر ذاته، يأتي هذا اللقاء في توقيت حساس تماطل فيه إدارة سان جيرمان في تمديد عقد ديمبيلي بسبب مطالبه المالية المرتفعة.

ورغم أن النادي الباريسي يتبنى سياسة الصبر حالياً، إلا أن ظهور صور وكيل اللاعب مع مسؤولي السيتي قد يمثل وسيلة ضغط قوية لتسريع حسم مستقبل "البالون دور" الفرنسي، أو ربما بداية لصفقة انتقال مدوية إلى الدوري الإنجليزي في الميركاتو المقبل.