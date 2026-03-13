نتفليكس تكشف أسرار رونالدينيو في وثائقي تاريخي بمشاركة ميسي ونيمار

بناءً على ما أعلنت عنه منصة نتفليكس كشفت المنصة العالمية عن قائمة ضخمة من الأفلام والمسلسلات الوثائقية الرياضية التي ستعرضها خلال العام الجاري، وتتصدرها سلسلة وثائقية مرتقبة عن الأسطورة البرازيلي رونالدينيو غاوتشو.

وأوضحت نتفليكس في بيانها الرسمي أن السلسلة المكونة من ثلاثة أجزاء، والتي تحمل عنوان "رونالدينيو: الوحيد والفريد" (Ronaldinho: The One and Only)، ستنطلق في 16 أبريل المقبل.

ويتناول العمل رحلة الساحر البرازيلي منذ بداياته في بورتو أليغري وصولاً إلى قمة المجد العالمي، مع استعراض لقطات حصرية لم تُنشر من قبل، وشهادات لأسماء أسطورية مثل ليونيل ميسي، نيمار جونيور، روبرتو كارلوس، وكارليس بويول.

وخلال سياق الخبر الذي أعلنت عنه المنصة، أكدت إليزا شالفون، رئيسة المحتوى غير الروائي في نتفليكس البرازيل، أن الرياضة تمثل ركيزة أساسية لاستثماراتهم الأصلية، مشيرة إلى أن القائمة لا تتوقف عند رونالدينيو؛ حيث سيتم إصدار وثائقي "تيترا: الإيمان من جديد" في 7 مايو (آيار)، والذي يوثق كواليس فوز البرازيل بكأس العالم 1994 بمواد صورها اللاعبون أنفسهم خلف الكواليس.

كما اختتمت نتفليكس إعلانها بتسليط الضوء على مسلسل "فارزيا: حيث يولد مهد كرة القدم"، المقرر عرضه في 8 يونيو، والذي يغوص في عالم كرة القدم للهواة في أحياء ساو باولو، وهو المكان الذي شهد انطلاقة نجوم كبار مثل كافو ورافينيا.

ويهدف هذا العمل، بحسب المصدر، إلى إظهار الجذور العميقة للكرة البرازيلية وكيف شكلت هذه الملاعب الترابية مسيرة أبطال العالم.