الدوري الأوروبي.. نتائج مباريات الذهاب لدور الـ16

شهدت الملاعب الأوروبية مساء الخميس، إقامة 8 مباريات ضمن مرحلة الذهاب لدور الـ16 من الدوري الأوروبي لكرة القدم "يوروبا ليغ" للموسم (2025-2026).

وأسفرت مباريات الذهاب عن فوز أصحاب الأرض في ثلاث مباريات وانتهاء ثلاث منها أيضا بفوز الضيوف، وساد التعادل اثنتين، وتم تسجيل 13 هدفا فقط في المباريات الثمانية.

وتالياً نتائج مباريات الذهاب للدور ثمن النهائي لمسابقة "يوروبا ليغ":

بولونيا (إيطاليا) - روما (إيطاليا) (1-1)

ليل (فرنسا) - أستون فيلا (إنجلترا) (0-1)

باناثينايكوس (اليونان) - ريال بيتيس (إسبانيا (1-1)

شتوتغارت (ألمانيا) - بورتو (البرتغال) (1-2)

سيلتا فيغو (إسبانيا) - ليون (فرنسا) (1-1)

فيرينتسفاروش (هنغاريا) - سبورتنغ براغا (البرتغال) (2-0)

جينك (بلجيكا) - فرايبورغ (ألمانيا) (1-0)

نوتنغهام فوريست (إنجلترا) - ميتييلاند (الدنمارك) – (0-1).