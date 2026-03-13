«بالم» و«مودرن» يطيحان بدبا الحصن والعروبة من كأس الاتحاد

واصلت أندية الدرجتين الثانية والثالثة تألقها في كأس الاتحاد لكرة القدم، بعدما حققت نتائج لافتة قادتها إلى الدور نصف النهائي.

وودّع العروبة البطولة من ربع النهائي عقب خسارته أمام مودرن سبورت بركلات الترجيح (4-3)، بعد تعادل الفريقين 1-1 في الوقت الأصلي على استاد شباب الأهلي بالعوير.

وفي مباراة أخرى، تأهل حتا بفوزه الكبير على سيتي (6-3)، بينما تغلب «بالم 365» على دبا الحصن (3-2). كما حقق الحمرية فوزاً عريضاً على «ليجنتوس إف سي» (7-0).

ويلتقي في نصف النهائي، المقرر إقامته في الأول من أبريل المقبل، حتا مع الحمرية، فيما يواجه «بالم 365» فريق مودرن سبورت.