المكسيك تُطلق أكبر عملية أمنية في تاريخها استعداداً لكأس العالم

أعلنت الرئيسة المكسيكية، كلاوديا شينباوم، عن إطلاق استراتيجية أمنية شاملة وغير مسبوقة تحت اسم "خطة كوكولكان" المخصصة لتأمين منافسات كأس العالم 2026، في خطوة تهدف إلى تبديد المخاوف الدولية واستعادة الثقة في أمن الملاعب.

وجاء هذا الإعلان الرسمي خلال مؤتمر صحافي عقد في مدينة غوادالاخارا، نقلته شبكة "بي بي سي"، شارك فيه الجنرال رومان فياليفازو باريوس، رئيس مركز تنسيق كأس العالم، حيث تم الكشف عن تفاصيل ترسانة أمنية ضخمة ستتولى حماية الحدث الكروي الأبرز.

وتعتمد الخطة على نشر قرابة 100,000 عنصر أمني، يمثلون مزيجاً من القوات العسكرية والحرس الوطني (20 ألف عنصر)، وقوات الشرطة (55 ألف عنصر)، بالإضافة إلى آلاف المتعاقدين من شركات الأمن الخاص.

ولا تقتصر الخطة على العنصر البشري فحسب، بل تمتد لتشمل غطاءً تقنياً وجوياً مكثفاً، إذ سيتم توزيع أكثر من 2,100 مركبة عسكرية في المدن المستضيفة، تدعمها 24 طائرة عسكرية للمراقبة الجوية، وروبوتات، وأسطول مكون من 33 طائرة مسيرة لمراقبة الملاعب ومناطق المشجعين على مدار الساعة.

وتأتي هذه التحركات العسكرية الواسعة كاستجابة مباشرة لحالة القلق التي سادت الأوساط الرياضية في فبراير (شباط) 2026، عقب موجة من العنف تلت مقتل "إل مينتشو"، زعيم كارتل "خاليسكو الجيل الجديد".

ومن خلال "خطة كوكولكان"، تسعى المكسيك لإرسال رسالة حاسمة للعالم بأنها قادرة على السيطرة ميدانياً وتهيئة المناخ المناسب لاستقبال ملايين المشجعين والوفود الدولية المشاركة في البطولة.