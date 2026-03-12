بايرن ميونيخ يخسر خدمات 3 نجوم

يفتقد بايرن ميونيخ الألماني، خدمات جمال موسيالا، والكندي ألفونسو ديفيس، وحارس مرماه يوناس أوربيغ، بعد تعرّضهم لإصابات جديدة خلال الفوز الكاسح على أتالانتا الإيطالي 6-1 في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا، أول من أمس. وأكّد النادي البافاري، في بيان، أمس، إصابة اللاعبين الثلاثة، موضحاً أنهم «سيبتعدون عن الملاعب في الوقت الحالي»، من دون تحديد مواعيد لعودتهم.

ويعاني موسيالا الذي غاب عن الأشهر الستة الأولى من الموسم بسبب كسر في الكاحل، إصابةً جديدةً في المنطقة نفسها، أما قائد كندا ديفيس فتعرّض لتمزق في عضلة الفخذ الخلفية، بينما يعاني الحارس أوربيغ ارتجاجاً في المخ.