حقق باريس ‌سان ​جيرمان تفوقا واضحا في ذهاب دور 16 لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم، بعدما تألق البديل خفيتشا ⁠كفاراتسخيليا وقاد حامل اللقب لفوز مثير 5-2 على تشيلسي على ملعب بارك ‌دي برينس اليوم الأربعاء.

وتقدم فريق المدرب لويس إنريكي ‌مرتين عن طريق برادلي ‌باركولا وعثمان ديمبلي، لكن مالو ‌جوستو وإنزو ‌فرنانديز عادلا النتيجة في كل مرة، ​قبل أن ‌يسجل ​كل من فيتينيا ⁠وكفاراتسخيليا ثنائية، ضمن ثلاثية متأخرة أحرزها صاحب الأرض.

وعلى الرغم ​من ⁠أن ⁠بطل الدوري الفرنسي أظهر ضعفا دفاعيا بعد ثمانية ⁠أشهر من هزيمته أمام تشيلسي في نهائي كأس العالم للأندية، إلا أنه قدم لمحات من الأداء ‌الرائع الذي قاده للفوز بأولى ألقابه في ​دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي.