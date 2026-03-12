هافيرتس يهدي أرسنال تعادلا ثمينا أمام فريقه السابق ليفركوزن

أهدى البديل الدولي الألماني كاي هافيرتس ناديه أرسنال الإنكليزي تعادلا ثمينا بهزه شباك فريقه السابق باير ليفركوزن الألماني 1-1 الأربعاء في ليفركوزن ضمن ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وافتتح قائد ليفركوزن لاعب الوسط الدولي روبرت أندريش التسجيل (46)، وأدرك هافيرتس التعادل لأرسنال (89 من ركلة جزاء).

وتُقام مباراة الإياب على ملعب الإمارات في لندن الثلاثاء المقبل 17 مارس.

واستمر أرسنال من دون خسارة في دوري الأبطال، بعدما تصدّر دور المجموعة الموحدة بالعلامة الكاملة 24 نقطة.

وقال هافيرتس في تصريح لمنصة دازون للبث التدفقي "لم نقدّم أفضل مباراة لنا هذا المساء، لكننا نعود إلى الديار بنتيجة جيدة. سيتعيّن علينا تسريع الوتيرة والفوز في مباراة الإياب، وسيكون المشجّعون خلفنا، وهذا أمر مهم".

وأضاف "أنا سعيد بدخولي وتسجيل الهدف. وبالطبع يؤلمني الأمر من أجل ليفركوزن، لكن هذه هي كرة القدم".

وحاول ليفركوزن في بداية المباراة خطف هدف يربك به حسابات الضيوف، فسنحت أمامه فرصتين لافتتاح التسجيل، الأولى بتسديدة لمهاجمه الكاميروني كريستيان كوفاني من على مشارف منطقة الجزاء تصدّى لها الحارس الضيف الدولي الإسباني دافيد رايا (7)، والثانية للاعب الوسط الدولي الجزائري الواعد ابراهيم مازة علت المرمى (15).

وردّ أرسنال بفرصة أكثر خطورة، فبعد تمريرة من السويدي فيكتور يوكيريس وضع من خلالها غابريال مارتينيلي في مواجهة المرمى من الجهة اليسرى داخل المنطقة، سدّد البرازيلي كرة قوية بيسراه من مسافة قريبة ردّتها العارضة (19).

وحاول الإكوادوري بييرو هينكابييه هزّ شباك فريقه السابق بتسديدة من زاوية ضيقة على الجهة اليسرى داخل المنطقة، غير أن الحارس المضيف يانيس بلاسفيخ تصدّى لها (24).

وبعد سلسلة من التمريرات المتقنة، لعب الظهير الدولي الإسباني أليكس غريمالدو عرضية من الجهة اليسرى، حوّلها الفرنسي مارتن تيرييه برأسية من مسافة قريبة، لكن رايا حوّلها ببراعة إلى ركنية (46).

ونفّذ غريمالدو الركنية من الجهة اليمنى، فأرسل كرة متقنة عالجها أندريش برأسية من داخل منطقة الياردات الست، استقرت في الزاوية اليسرى مانحا فريقه التقدُم في النتيجة (46).

وأقحم المدرب الإسباني لأرسنال ميكل أرتيتا، نونو مادويكي بدلا من بوكايو ساكا (60) وهافيرتس بدلا من يوكيريس (74) والبرازيلي غابريال جيزوس بدلا من إيبيريتشي إيزي (82).

وأحدثت التبديلات نشاطا في أداء أرسنال الهجومي.

واستلم مادويكي كرة على الجهة اليمنى، ثم اخترق المنطقة قبل تعرُضه لإعاقة من طرف البديل الأميركي ماليك تيلمان، فاحتسب الحكم ركلة جزاء ترجمها هافيرتس بنجاح في مرمى فريقه السابق (89).