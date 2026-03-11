إنفانتينو يكشف موقف ترامب من مشاركة المنتخب الإيراني في كأس العالم 2026

أكد رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) جاني إنفانتينو الأربعاء أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب تعهد له، خلال لقاء بينهما مساء الثلاثاء، باستقبال المنتخب الإيراني في كأس العالم المقررة الصيف المقبل.

وكتب إنفانتينو في حسابه على "إنستغرام "خلال محادثاتنا، جدد الرئيس ترامب تأكيده أن الفريق الإيراني مُرحب به بالتأكيد للمشاركة في البطولة في الولايات المتحدة" التي تتشارك الاستضافة مع جارتيها كندا والمكسيك.

وأكد البيت الأبيض الأربعاء التصريحات التي أدلى بها ترامب أمام إنفانتينو.

وأضاف الإيطالي-السويسري أنه "خلال اجتماع لمناقشة الاستعدادات للبطولة تحدثنا أيضا عن الوضع الحالي في إيران"، من دون أن يوضح أن الشكوك حول مشاركة المنتخب الإيراني في كأس العالم جاءت على خلفية الضربات الأميركية الإسرائيلية لإيران منذ 28 فبراير وأعقبها اعتداءات إيرانية سافرة على دول المنطقة.

ويُفترض أن يخوض المنتخب الإيراني الذي أوقعته القرعة في المجموعة السابعة، مبارياته الثلاث في الدور الأول أمام بلجيكا ومصر ونيوزيلندا على الأراضي الأميركية (مباراتان في لوس أنجلوس وواحدة في سياتل)، بينما من المفترض أن يكون مقره خلال البطولة في توسان (أريزونا).

وفي حال انسحاب إيران، ستكون المرة الأولى التي يحصل فيها هذا الأمر منذ انسحاب فرنسا والهند من نهائيات عام 1950 في البرازيل.

وبعد ساعات قليلة فقط من بدء الهجوم، لوح رئيس الاتحاد الإيراني لكرة القدم مهدي تاج باحتمال مقاطعة النهائيات، معتبرا أن القرار النهائي يعود إلى "السلطات الرياضية" في البلاد.

وكان بعض المراقبين قد أشاروا إلى احتمال أن ترفض الولايات المتحدة استقبال المنتخب الإيراني لدواع أمنية، لكن هذا السيناريو يبدو أنه استُبعِد بناء على ما نقله إنفانتينو عن ترامب الأربعاء.

وقال إنفانتينو المقرّب من الرئيس الأميركي: "نحن جميعا بحاجة أكثر من أي وقت مضى إلى حدث مثل كأس العالم لجمع الناس. وأنا أشكر بصدق رئيس الولايات المتحدة على دعمه، لأن هذا يبرهن مرة أخرى أن كرة القدم توحّد العالم".

ويُعرف عن إنفانتينو قربه من ترامب، إذ كان المسؤول الرياضي الوحيد الذي حضر حفل تنصيب الرئيس الأميركي، وسبق أن قلّده العام الماضي "جائزة الفيفا للسلام" التي استُحدثت خصيصا لهذه المناسبة، من دون الكشف عن معايير منحها.