كلوب يقرر العودة للتدريب.. وجهته الجديدة "غير متوقعة"

قرر المدرب الألماني المخضرم يورغن كلوب العودة إلى عالم التدريب مجدداً، دون أن تكون وجهته المقبلة في أحد الأندية الأوروبية الكبرى وتحديداً ريال مدريد كما تردد في الفترة الأخيرة.

وقالت صحيفة "بيلد" الألمانية إن اسم كلوب (58 عاماً) طُرح بقوة خلال الفترة الأخيرة لتولي تدريب المنتخب الألماني بعد انتهاء كأس العالم 2026.

ويعمل كلوب حالياً مديراً عالمياً لكرة القدم في ريد بول منذ أكتوبر 2024، وهو المنصب الذي تولاه بعد مسيرة طويلة في التدريب، أبرزها تسع سنوات قضاها مع ليفربول.

وخلال مسيرته التدريبية حقق المدرب الألماني إنجازات عدة، إذ توّج بألقاب كبرى مع ليفربول وبوروسيا دورتموند، من بينها الدوري الألماني والدوري الإنجليزي إلى جانب لقب دوري أبطال أوروبا.

وكان كلوب قد قرر الابتعاد عن التدريب في نهاية موسم 2023-2024، منهياً رحلته مع ليفربول ومفضلاً الانتقال إلى العمل الإداري ضمن مجموعة ريد بول.

ويقود المنتخب الألماني حالياً المدرب جوليان ناغلسمان بعقد يمتد حتى عام 2028، غير أن تقارير تشير إلى احتمال حدوث تغيير بعد مونديال 2026.

ويأتي ذلك في ظل تراجع نتائج المنتخب الألماني في النسختين الأخيرتين من كأس العالم، بعدما ودّع منافسات مونديالي 2018 و2022 من دور المجموعات، رغم تتويجه باللقب في نسخة 2014.