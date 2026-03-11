مشجع برشلوني أخطأ في عنوان ملعب نيوكاسل فوجد نفسه أمام مباراة للدرجة الثالثة !

تعرض أحد مشجعي نادي برشلونة الإسباني لموقف محرج بعد أن قصد مباراة في دوري الدرجة الثالثة الإنكليزية، معتقدا أنه وصل إلى ملعب سانت جيمس بارك الشهير، المعتمد من قبل نادي نيوكاسل، لكنه انتهى به المطاف في ملعب إكسيتر بدلا من ذلك.

واستطاع النجم اليافع لامين جمال أن يسجل هدف التعادل في الدقيقة السادسة من الوقت بدلا عن ضائع لينتهي اللقاء 1-1 في ملعب سانت جيمس بارك في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم الثلاثاء، على أن تُقام مواجهة الإياب الأسبوع المقبل في كاتالونيا.

لكن مشجع برشلونة، الذي لم يُكشف عن اسمه، لم يكن موجودا كما كان يرغب لمشاهدة الإثارة، إذ كان على بعد ما يقرب من 600 كيلومتر في مدينة إكسيتر الواقعة جنوب غرب إنجلترا.

وعوض مشاهدة فريقه المفضّل يخوض مواجهته القارية المهمة، تواجد المشجع في مباراة ضمن دوري "ليغ 1" في انجلترا بين اكسيتر سيتي وضيفه لينكولن متصدر البطولة، في لقاء انتهى بفوز الأخير 1-0.

وقال مسؤولو نادي إكسيتر إنهم بذلوا قصارى جهدهم لاستقبال المشجع الضائع.

وقال آدم سبنسر، مسؤول تجربة المشجعين في إكسيتر "أتى أحد متطوعينا إلى المكتب ليخبرنا أن هذا الرجل جاء معتقدا أنه سيشاهد مباراة برشلونة".

وأضاف "لم تكن لغته الإنجليزية جيدة، لكن مما فهمناه، أنه جاء من لندن. على ما أظن، ربما وضع ملعب سانت جيمس بارك في هاتفه ثم اتبع الإرشادات من هناك".

وتابع: "كان محبطا جدا ومحرجا بعض الشيء. لذلك، قمنا بتوفير تذكرة له وتمكن من مشاهدة مباراة في ملعب سانت جيمس بارك الحقيقي. سيكون مرحبا به في أي وقت للعودة مرة أخرى".