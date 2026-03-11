تطورات في إصابة المغربي نايف أكرد.. العملية الجراحية حتمية

سيخضع المدافع الدولي المغربي نايف أكرد لتدخل جراحي الخميس لمعالجة التهاب العانة الذي يعاني منه منذ فترة، بحسب ما أعلن فريقه مرسيليا الفرنسي الأربعاء.

وكتب مرسيليا في حسابه الرسمي "خلال الأسابيع الماضية، كان المدافع يلعب متحملا ألما وانزعاجا تفاقما إلى درجة لم تعد تسمح له بالاستمرار في اللعب في هذه الظروف".

وتابع "رغم العلاجات الاحترازية التي اعتمدها الطاقم الطبي للنادي، فإن تطور الحالة قاد إلى اتخاذ قرار بإجراء عملية جراحية باتت حتمية".

وفيما لم يعلن النادي عن فترة غياب اللاعب، سيفتقده منتخب المغرب في مباراتيه الوديتين المقبلتين أمام الإكوادور والباراغواي هذا الشهر، استعدادا لمونديال 2026.

وخاض اللاعب البالغ 29 عاما 16 مباراة مع مرسيليا هذا الموسم في الدوري وخمس في دوري أبطال أوروبا. ويحتل مرسيليا المركز الثالث في الدوري الفرنسي، بفارق 11 نقطة عن باريس سان جرمان المتصدر وحامل اللقب.